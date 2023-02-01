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СРО просят придать...

СРО просят придать своим аудитам официальный статус

01.02.2023
10:27
Ольга Коберник

Саморегулируемые организации могут стать помощниками Росздравнадзора по контролю фармдеятельности. Они просят официально признать результаты своих аудитов, проходящих в аптеках. Такой сценарий может быть реализован в 2023 году. Тогда аптекам, проходящим проверки саморегулируемых организаций, удастся снизить категорию риска, если до сих пор она была высокой.

Фото: Ольга Коберник

ААУ «СоюзФарма» направила обращение в «Опору России» о проблемах фармотрасли, относящихся к сфере деятельности Минэкономразвития. Один из основных вопросов, обозначенных в документе, касается признания результатов аудита СРО как органа, проводящего независимую оценку деятельности аптечных организаций.

Чтобы официально «засчитывать» их результаты, Росздравнадзор необходимо наделить полномочиями по «принятию решений о заключении с СРО соглашения о признании результатов деятельности по осуществлению контроля за деятельностью своих членов в сфере обращения лекарственных средств», отметила исполнительный директор ассоциации Мария Литвинова.

Росздравнадзор предварительно поддержал необходимость создания правовой возможности признания результатов фарминспектирования. Почему не все участники рынка приветствуют эту инициативу, читайте в «ФВ» № 2 (1101) от 31.01.2023 года в материале «Дайте СРОк».

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31.01.2023
Дайте СРОк
СРО планируют помочь аптекам снизить категорию риска
№2 (1101)
Персоны
Мария Литвинова
Исполнительный директор «Союзфарма»

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