США отказывают биотехкомпаниям в финансировании из-за связей с зарубежными инвесторами

Министерство здравоохранения и социальных служб США лишает биотехнологические компании грантов на клинические испытания при выявлении иностранных источников капитала. Об этом пишет портал Fierce Biotech.

Показательным стал случай с Juvena Therapeutics. Калифорнийский стартап должен был получить 2,5 млн долл. от Национального института по проблемам старения (NIA) на проведение II фазы исследований. Финансирование отменили в последний момент, после того как американские власти узнали, что фирма привлекла инвестиции из-за рубежа, сообщила гендиректор Ханади Юсеф.

Отмечается, что в 2022 году Juvena заручилась финансированием в 41 млн долл. Деньги вложили несколько международных организаций, среди них — гонконгская Horizons Ventures, британская Manta Ray Ventures и южнокорейская Iron Grey.

Неофициальные источники сообщили Юсеф, что участие инвесторов из КНР в развитии бизнеса оставило без господдержки многие компании. Однако выяснилось, что такие же меры затронули страны, исторически считающиеся союзниками Штатов — Канаду, Норвегию и Европейский союз.

Juvena специализируется на создании препаратов для лечения мышечных и метаболических болезней. Главная разработка стартапа — JUV-161. Это гормональная терапия, предназначенная для лечения миотонической дистрофии 1-го типа и саркопении. Недавно компания заключила соглашение с Eli Lilly на 650 млн долл.

Нововведения последовали за февральским меморандумом Дональда Трампа, названным «Инвестиционная политика «Америка прежде всего». Документ ограничивает финансовые связи с «недружественными государствами» в приоритетных отраслях, среди них — здравоохранение и биотехнологии.

Известно также, что Национальные институты здравоохранения США (NIH) планируют до конца сентября прекратить практику перераспределения субсидий. Это связано с участием иностранных организаций в исследованиях, за что основной получатель финансирования выплачивает им часть средств.