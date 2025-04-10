США заблокировали ученым из России и других стран доступ к базам данных NIH

Национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран, в их числе — Россия. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Запрет вступил в силу 4 апреля и распространяется также на научные учреждения, расположенные в Китае (включая Гонконг и Макао), Иране, КНДР, России, Кубе и Венесуэле. NIH также завершили все текущие проекты с их участием.

Указанные «страны, вызывающие беспокойство» у американских властей, лишились возможности работать с Хранилищем данных ограниченного пользования (CADR). В этом репозитории содержится информация по широкому спектру тем — о болезни Альцгеймера, психических расстройствах, злоупотреблении психоактивными веществами, злокачественных новообразованиях, развитии мозга подростков и других областях медицины.

Среди заблокированных ресурсов наибольшую ценность для научного сообщества представляла SEER — база Национального института рака США, содержащая статистику по онкологическим заболеваниям во всех штатах, пишет портал Fierce Biotech. Она приобрела особую популярность в КНР. Отмечается, что с 1999 по 2020 гг. китайские ученые опубликовали 1566 исследований с использованием SEER, причем треть (459) из них вышла в 2019 году.

Решение принято на основании исполнительного приказа 14117 и 28-го раздела Свода федеральных нормативных актов (часть 202). Указ подписал бывший президент США Джо Байден в феврале 2024 года для закрытия доступа к медико-генетическим данным американцев для «стран, вызывающих беспокойство».

В изначальной редакции документа Минюст США запрещал только использование базы данных в коммерческих целях. Также американским ученым разрешался обмен информацией с коллегами из-за рубежа, но на безвозмездной основе.

Потеря доступа к этим базам данных для исследователей за рубежом может негативно повлиять на глобальное научное сообщество, считают эксперты. Портал приводит слова экономиста Аризонского государственного университета Бхавена Сампата, который подчеркнул, что наука функционирует как система накопления знаний, для которой нужен свободный поток информации. Он добавил, ссылаясь на эмпирические исследования, что научные данные стимулируют инновации.

NIH входит в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Это крупнейшее в мире исследовательское учреждение, которое ежегодно выделяет около 32 млрд долл. на проведение клинических испытаний в мире. Его базы данных содержат огромный массив медицинской информации.