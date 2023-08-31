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Sage Therapeutics сократит...

Sage Therapeutics сократит 40% рабочей силы из-за отказа FDA одобрить препарат от депрессии

31.08.2023
17:23
Николай Соколов
Sage Therapeutics уволит примерно 40% работников после того, как FDA отказалось одобрить препарат Zurzuvae (zuranolone) от большого депрессивного расстройства.

Компания Sage Therapeutics планирует уволить около 188 человек, или около 40% персонала, через несколько недель после того, как FDA отказалось одобрить препарат для лечения большого депрессивного расстройства Zurzuvae (zuranolone). Об этом сообщает Reuters.

В августе FDA одобрило лекарство для лечения послеродовой депрессии. Однако FierceBiotech пишет, что рынок лечения депрессии намного шире и прибыльнее.

В начале года Sage и Biogen представили данные III фазы испытаний препарата. Лекарство достигло первичной конечной точки, которая заключалась в уменьшении симптомов депрессии на третий день терапии. Но результаты по этой конечной точке в обеих группах исследования с течением времени становились все более похожими, и «к 42-му дню различий между группами не было».

Помимо увольнений, компания «приостановит некоторые программы на ранних стадиях». Sage продолжит работу над нейропсихиатрическим препаратом SAGE-718 для лечения различных когнитивных расстройств, включая болезни Хантингтона, Паркинсона и Альцгеймера. Также компания продолжит разрабатывать AGE-324, который находится во II фазе испытаний для лечения эссенциального тремора и рассматривается для лечения других двигательных расстройств.

Также в рамках реорганизации главный научный директор Sage Аль Робишо покинет компанию, и его заменит старший вице-президент по исследовательским исследованиям Марк Квирк. Кроме того, компанию покинут главный директор по развитию Джимом Доэрти и старший вице-президент по медицинским вопросам Марк Поллак.

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