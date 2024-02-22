Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Samsung начала клинические...

Samsung начала клинические исследования биоаналога «Китруды»

22.02.2024
16:35
Владимир Заболотских
Samsung Bioepis начала проведение фазы I клинических испытаний своего дженерика «Китруды» (пембролизумаб). Завершение исследования с участием 135 человек планируется в 2025 году.
Фото: samsungbioepis.com

Samsung Bioepis объявила о начале фазы I клинических испытаний SB27, биоаналога противоракового препарата «Китруда» (пембролизумаб). Согласно данным реестра ClinicalTrials.gov, клинические испытания будут проводиться в четырех странах, в том числе в Южной Корее. Получение их результатов ожидается в 2025 году.

В исследовании примут участие 135 человек, страдающих от IIIIIA стадий немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Пациенты предварительно прошли процедуру полной резекции и курс адъювантной химиотерапии на основе платины.

Испытуемых разделят на три группы, которые будут получать SB27, «Китруду», произведенную в ЕС или США, каждые три недели. Цель исследования сравнить фармакокинетику, эффективность, безопасность и иммуногенность препаратов.

В прошлом году продажи «Китруды» достигли рекордных значений, составив 25 млрд долл. Это почти половина от общего дохода компании MSD (в США и Канаде Merck & Co.), которой принадлежит лекарственное средство. Препарат одобрен в США примерно по 40 показаниям, включающим различные раковые заболевания, в том числе НМРЛ.

Все же в 2028 году истечет срок действия патента препарата, что приведет к появлению его дженериков. В разработке уже находится биоаналог «Китруды», разработанный компанией Formycon, которая в 2022 году заявила о начале исследований. Доклинические испытания копии пембролизумаба проводит также NeuClone.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.