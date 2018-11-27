«Сан Фарма» получила благодарность от урологов

На этом мероприятии работа компании «Сан Фарма» в сфере организации и поддержки научной и практической деятельности в области урологии отмечена благодарностью от президента Ассоциации урологов Дона профессора Михаила Когана и вице-президента Ассоциации урологов Дона профессора Халида Ибишева.

Конференция вызвала большой интерес. Ее посетили авторитетные и известные профессионалы в области урологии. Они выступили с лекциями, в которых освещались актуальные сведения и результаты работ из различных областей урологии.

В рамках научной программы выступил зав. кафедрой урологии с курсом урологии с клиникой Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалист-уролог СЗФО Сальман Аль-Шукри.

В своем докладе «Аnti-age правила терапии СНМП в реальной практике уролога» профессор раскрыл актуальность темы позднего отцовства.

Он подчеркнул, что сейчас при лечении симптомов нижних мочевых путей (СНМП) у мужчин с аденомой простаты все большее внимание уделяется сохранению качества жизни пациента и, в частности, сексуальной активности и репродуктивного потенциала мужчин. Профессор рассказал о том, как справляется с этой задачей препарат алфузозин. Кроме того, он указал на целесообразность использования при лечении СНМП и ЭД ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа, в частности силденафила. Также Сальман Аль-Шукри на примере этих препаратов научно обосновал преимущества комбинированной терапии СНМП и ЭД.

Источник: «Сан Фарма»