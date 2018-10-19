«Сан Фарма» выступила генеральным спонсором XVIII конгресса Российского общества урологов – 2018

В мероприятии приняли участие ведущие фармацевтические компании. На стендах компаний участникам предоставлялась возможность получить информацию о лекарственных препаратах, новых технологиях и достижениях в области медицинского мира. Состоялись секционные заседания, в ходе которых были рассмотрены основные пути развития современной урологии, были затронуты вопросы инноваций, 3D и клеточных технологий в области урологии и многие другие темы.

Важным событием Конгресса стал сателлитный симпозиум компании «Сан Фарма» – «Пациент с СНМП (симптомами нижних мочевых путей): пересматривая рутинные подходы к консервативной терапии. Междисциплинарный консенсус». В рамках заседания был освещен вопрос современного подхода к лечению симптомов нижних мочевых путей и эректильной дисфункции.

Данная тема была освещена с точки зрения как современной урологии, так и клинической фармакологии, сексологии. На симпозиуме были представлены преимущества комбинированной терапии пациентов с СНМП/ДГПЖ и сопутствующей эректильной дисфункцией, и продемонстрированы исследования, которые были проведены на препаратах компании.

Компания выражает благодарность организаторам конгресса, Российскому обществу урологов за возможность принять участие в мероприятии такого высокого уровня.

Источник: «Сан Фарма»