«Сан Фарма» выступила генеральным спонсором XVIII конгресса Российского общества урологов – 2018

Данное научное мероприятие является одним из самых посещаемых событий среди урологов России. В этом году конгресс прошел Екатеринбурге и собрал более 1600 специалистов.
В мероприятии приняли участие ведущие фармацевтические компании. На стендах компаний участникам предоставлялась возможность получить информацию о лекарственных препаратах, новых технологиях и достижениях в области медицинского мира. Состоялись секционные заседания, в ходе которых были рассмотрены основные пути развития современной урологии, были затронуты вопросы инноваций, 3D и клеточных технологий в области урологии и многие другие темы.
Важным событием Конгресса стал сателлитный симпозиум компании «Сан Фарма» – «Пациент с СНМП (симптомами нижних мочевых путей): пересматривая рутинные подходы к консервативной терапии. Междисциплинарный консенсус». В рамках заседания был освещен вопрос современного подхода к лечению симптомов нижних мочевых путей и эректильной дисфункции.
Данная тема была освещена с точки зрения как современной урологии, так и клинической фармакологии, сексологии. На симпозиуме были представлены преимущества комбинированной терапии пациентов с СНМП/ДГПЖ и сопутствующей эректильной дисфункцией, и продемонстрированы исследования, которые были проведены на препаратах компании.
Компания выражает благодарность организаторам конгресса, Российскому обществу урологов за возможность принять участие в мероприятии такого высокого уровня.
Источник: «Сан Фарма»
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