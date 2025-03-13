Sandoz прокомментировала отзыв 31 РУ из ГРЛС

Регистрационные удостоверения (РУ) 31 различной формы выпуска препаратов фармкомпании Sandoz были отозваны из ГРЛС в рамках «рутинной практики». Как сообщили «ФВ» в пресс-службе держателя РУ, компания актуализирует свой портфель в соответствии с фактическими поставками.

Ранее из ГРЛС исключили 31 РУ компании Sandoz. Например, была отменена регистрация «Кромогексала» (МНН кромоглициевая кислота) в формах назального спрея и глазных капель. Также Sandoz отозвала РУ на гель для наружного применения «Венитан» (МНН эсцин), который используют при венозной недостаточности, варикозном расширении вен, травмах и гематомах. В ГРЛС остался один комбинированный препарат в форме геля, в состав которого входит эсцин. Монопрепараты с таким МНН в России не зарегистрированы, при этом имеются аналоги в комбинации с другими МНН.

В компании заявили, что многие из этих форм давно не ввозятся в Россию и отсутствуют на аптечных полках. Sandoz заранее уведомляла регулятора о планируемом выводе препаратов, все РУ были отозваны только после того, как на рынке не осталось ни одной упаковки с действующим сроком годности.

«Решения о выводе препаратов принимались по различным причинам, включая отсутствие производственных мощностей и наличие большого количества аналогов на локальном рынке. Эти препараты не ввозились в Россию уже несколько лет и наличие РУ в ГРЛС могло ввести в заблуждение пациентов и индустрию о возможности обращения таких препаратов», — заключили в организации.

В первом полугодии 2025 года компания намерена запустить новый препарат — амлодипин + олмесартан медоксомил Сандоз, который является социально значимым для лечения пациентов с артериальной гипертонией.