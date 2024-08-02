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Sanofi инвестирует 1,3...

Sanofi инвестирует 1,3 млрд евро в свой завод по производству инсулина в Германии

02.08.2024
13:22
Владимир Заболотских
Sanofi вложит 1,3 млрд евро в строительство нового завода по производству инсулина в Германии. Новое предприятие площадью 36 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию к 2029 году.
Фото: sanofi.com

Sanofi инвестирует 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.) в строительство нового завода по производству инсулина на базе действующего предприятия во Франкфурте-на-Майне (Германия). Об этом сообщила пресс-служба французской фармкомпании. Новый производственный объект площадью 36 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию к 2029 году. 

Компания рассматривала возможность перенести производство инсулина под торговым наименованием Lantus во Францию, но в итоге решила оставить его в Германии. Предприятие во Франкфурте один из крупнейших производственных и дистрибьюторских центров Sanofi. Здесь осуществляется полный цикл производства: от изготовления активных фармацевтических субстанций до выпуска готовых лекарственных форм.

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