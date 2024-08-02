Sanofi инвестирует 1,3 млрд евро в свой завод по производству инсулина в Германии

Sanofi инвестирует 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.) в строительство нового завода по производству инсулина на базе действующего предприятия во Франкфурте-на-Майне (Германия). Об этом сообщила пресс-служба французской фармкомпании. Новый производственный объект площадью 36 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию к 2029 году.

Компания рассматривала возможность перенести производство инсулина под торговым наименованием Lantus во Францию, но в итоге решила оставить его в Германии. Предприятие во Франкфурте — один из крупнейших производственных и дистрибьюторских центров Sanofi. Здесь осуществляется полный цикл производства: от изготовления активных фармацевтических субстанций до выпуска готовых лекарственных форм.