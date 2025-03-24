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Sanofi купит права...

Sanofi купит права на биспецифическое антитело компании Dren Bio за 1,9 млрд долларов

24.03.2025
13:14
Владимир Заболотских
Sanofi приобретает права на биспецифическое антитело DR-0201 у Dren Bio, гарантировав аванс в размере 600 млн долл. и пообещав дополнительно выплатить до 1,3 млрд долл. Французский фармгигант таким образом стремится укрепить свои позиции на рынке препаратов от заболеваний иммунной системы.
Фото: sanofi.com

Sanofi заключила соглашение о приобретении прав на экспериментальное биспецифическое антитело DR-0201 у биотехнологической компании Dren Bio. Об этом сообщила пресс-служба французского производителя.

Фармгигант обязуется выплатить 600 млн долл. авансом и до 1,3 млрд долл. при выполнении договоренностей по клиническим испытаниям и коммерциализации препарата. Сделку закроют во II квартале.

DR-0201 состоит из двух составляющих. Первая из них связывается с белком CD20 на В-лимфоцитах, вторая – взаимодействует с рецепторами на миелоидных клетках (макрофагах и других фагоцитах). Благодаря этому активируется процесс фагоцитоза – миелоидные клетки распознают лимфоциты и уничтожают их. В норме В-клетки защищают организм от инфекций, но при аутоиммунных болезнях они могут ошибочно атаковать собственные ткани организма, вызывая воспаление и повреждение органов.

Первые исследования продемонстрировали высокую эффективность лекарства. Сейчас его действие изучают при В-клеточной неходжкинской лимфоме и ревматических заболеваниях на I фазе двух клинических испытаний.

Sanofi полностью пересматривает свой портфель препаратов. Фармгигант поставил перед собой задачу стать лидером в области методов лечения заболеваний, связанных с иммунной системой, говорилось в письме компании, которое опубликовал портал Fierce Biotech год назад.

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