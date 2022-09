Sanofi подписала соглашение со Scribe по разработке генетических терапий от рака

Занимающаяся молекулярной инженерией компания Scribe Therapeutics объявила о стратегическом сотрудничестве с Sanofi. Об этом говорится на официальном сайте производителя.

Партнерство будет направлено на использование технологий редактирования генома CRISPR, которые позволяют модифицировать естественные клетки-киллеры организма (NK-клетки) и использовать их для лечения рака.

Соглашение дает Sanofi права на запатентованную Scribe платформу на основе CRISPR для создания ex vivo терапии c NK-клетками. «Мы рады предоставить Sanofi доступ к запатентованным и усовершенствованным технологиям редактирования генов Scribe для использования в онкологических проектах ex vivo», — отмечают в компании.

«В Sanofi мы разрабатываем широкий спектр методов лечения следующего поколения, основанных на естественных клетках-киллерах, которые могут найти широкое применение при солидных опухолях и раке крови», — заявил руководитель глобального отдела исследований и главный научный сотрудник Sanofi Фрэнк Нестле.

В соответствии с условиями соглашения Scribe получит авансовый платеж в размере 25 млн долл. и потенциально может получить более 1 млрд долл. США в зависимости от этапов разработки и реализации продуктов на рынке. Также Scribe имеет право на многоуровневые лицензионные отчисления от чистых будущих продаж любых продуктов, которые могут быть созданы в результате соглашения.