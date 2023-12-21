Sanofi прекратила исследования конъюгата антитело-лекарственное средство против НМРЛ

Sanofi заявила о прекращении фазы III клинических испытаний препарата tusamitamab ravtansine, предназначенного для лечения метастатической неплоскоклеточной формы немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Об этом говорится на сайте французской компании.

Исследование CARMEN-LC03 проводило оценку эффективности лекарственного средства на основе сравнения его действия с доцетакселом. Основным критерием был уровень выживаемости пациентов без признаков прогрессирования заболевания. Независимый комитет по мониторингу данных по итогам предварительного анализа пришел к выводу, что tusamitamab ravtansine не продемонстрировал статистически значимых результатов.

Препарат не имел расхождений по ранее заявленному профилю безопасности. Отмечается, что побочные эффекты от его приема проявлялись у пациентов реже, чем после доцетаксела. Участники исследования смогут продолжить принимать лекарственное средство Sanofi при получении соответствующей рекомендации от их лечащего врача.

Французский производитель продолжит изучать потенциал препарата от других видов раковых заболеваний.

Tusamitamab ravtansine – это конъюгат антитело-лекарственное средство, который нацелен на молекулу межклеточной адгезии, связанную с карциноэмбриональным антигеном 5 (CEACAM5), считающийся биомаркером злокачественных опухолей. Он доставляет в очаг опухоли цитотоксический препарат, нарушающий процессы роста и развития раковых клеток.