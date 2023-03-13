Sanofi приобретет американскую Provention Bio за 3 млрд долларов

Французская компания Sanofi заключила сделку по приобретению американской биофармацевтической компании Provention Bio на сумму более 2,9 млрд долл. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

По условиям соглашения Sanofi получит право собственности на инновационный препарат для лечения сахарного диабета 1-го типа Tzield. Он был одобрен в прошлом году и представляет собой первую терапию, которая позволяет замедлить наступление у пациента инсулинозависимого диабета.

Права на Tzield Provention приобрела у MacroGenics в 2018 году. Это моноклональное антитело подавляет иммунный ответ организма и позволяет ему дольше вырабатывать инсулин, тем самым откладывая наступление диабета 1-го типа.

Основой для приобретения выступило уже существующее соглашение с Provention Bio о совместном продвижении Tzield. Компании подписали его в октябре прошлого года.

В Sanofi заявили, что сделка является для компании «стратегически важной». Она поможет компании развиваться в области борьбы с иммуноопосредованными заболеваниями и разработке терапий, изменяющих течение заболеваний. Французская компания рассчитывает завершить сделку во II квартале 2023 года.