Sanofi приостановила продажи «Ваксигрипа» в Китае из-за возможного снижения эффективности

Компания Sanofi в качестве «упреждающей меры» приостановила дистрибуцию и продажу вакцин «Ваксигрип» и «ВаксигрипТетра» от гриппа в Китае из-за беспокойства о снижении ее эффективности. Один из антигенов в препарате может терять действенность до истечения срока годности продукта. Об этом сообщил представитель производителя порталу Fierce Pharma.

Вакцины были одобрены китайским регулятором для применения в период сезонного гриппа в 2024—2025 годах. Sanofi утверждает, что проблема связана с «форс-мажорными обстоятельствами», с которыми производитель столкнулся на заводе в городе Шэньчжэнь.

В компании подчеркнули, что находящиеся в обращении вакцины соответствуют необходимым стандартам качества, безопасны и эффективны в использовании. Инцидент ограничивается китайским рынком, так как производственная площадка в Шэньчжэне производит вакцины исключительно для КНР, говорится в сообщении.

Sanofi выразила уверенность, что возникшая ситуация не скажется на общей профилактике гриппа в стране. Компания планирует продолжать сотрудничество с местными партнерами и обеспечить доступность вакцин от гриппа в следующий эпидемиологический сезон.

Прекращение реализации вакцин французского фармгиганта произошло в условиях обострившейся конкуренции в КНР среди производителей вакцин от гриппа, вызванного демпингом цен на продукцию со стороны ряда китайских компаний. В 2023 году общемировая выручка Sanofi с продаж вакцин от гриппа упала на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,67 млрд евро.