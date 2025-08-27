БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Сеченовский университет и НГУ откроют центр клинических исследований препаратов

27.08.2025
19:15
Дина Коблова
Центр клинических исследований «Запад-Восток» откроют Сеченовский и Новосибирский государственный университеты. Там займутся проведением КИ лекарств и совместными исследованиями для создания инновационных медицинских технологий.
Фото: 123rf.com

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение об открытии совместного центра клинических исследований «Запад-Восток». Как сообщили в пресс-службе НГУ, документ подписали на XII международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске.

Центр начнет свою работу в сентябре. Его деятельность будет иметь два ключевых направления: проведение КИ препаратов и совместные исследования для создания инновационных медицинских технологий. На их развитие партнеры направят часть средств, вырученных от коммерческой деятельности центра.

«Совместно с Новосибирским государственным университетом мы планируем создать систему финансирования поисковых исследований за счет прибыли, полученной за проведение клинических исследований. Речь идет о совместных исследованиях для создания прорывных медицинских технологий и инновационных препаратов с помощью искусственного интеллекта и рентгеноструктурного анализа молекул», — сообщил проректор по научно-технологическому развитию Первого МГМУ Вадим Тарасов.

По словам директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлии Самойловой, в этом году закончится строительство учебно-исследовательской станции СКИФ-НГУ, которая станет площадкой для проведения фундаментальных исследований. Она также отметила, что создание центра за Уралом откроет возможности для расширения сотрудничества с производителями лекарственных препаратов из стран БРИКС, Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии.

В дальнейшем НГУ и Сеченовский университет планируют запустить совместные сетевые образовательные программы в области медицинского и фармацевтического образования, включая программы дополнительного профессионального образования.

