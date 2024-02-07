Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Сеченовский университет и...

Сеченовский университет и «Яндекс» будут развивать ИИ для фармотрасли

07.02.2024
16:51
Артем Косенок
Сеченовский университет и «Яндекс» будут вместе развивать ИИ для фармацевтической отрасли, они подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В частности, университет и IT-компания будут применять технологии обработки больших данных для автоматизации сбора и обработки информации при проведении клинических исследований. 
Фото: rawpixel.com/Freepik

Сеченовский университет и «Яндекс» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Они будут развивать ИИ для фармацевтической и медицинской отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Совместно планируется реализовать более 10 проектов в области машинного обучения, анализа больших данных, технологий синтеза и распознавания речи, применять большие языковые модели для здравоохранения и ускорить разработку технологий.

В частности, Сеченовский университет и «Яндекс» будут применять технологии обработки больших данных (Big Data) для автоматизации сбора и обработки информации при проведении клинических исследований. 

Также они будут развивать облачную платформу биомедицинских данных, применять большие языковые модели (LLM) в медицине, создадут умный голосовой тренажер для студентов медицинских специальностей, а также будут тестировать новые подходы к созданию ИИ.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.