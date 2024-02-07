Сеченовский университет и «Яндекс» будут развивать ИИ для фармотрасли

Сеченовский университет и «Яндекс» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Они будут развивать ИИ для фармацевтической и медицинской отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Совместно планируется реализовать более 10 проектов в области машинного обучения, анализа больших данных, технологий синтеза и распознавания речи, применять большие языковые модели для здравоохранения и ускорить разработку технологий.

В частности, Сеченовский университет и «Яндекс» будут применять технологии обработки больших данных (Big Data) для автоматизации сбора и обработки информации при проведении клинических исследований.

Также они будут развивать облачную платформу биомедицинских данных, применять большие языковые модели (LLM) в медицине, создадут умный голосовой тренажер для студентов медицинских специальностей, а также будут тестировать новые подходы к созданию ИИ.