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Сегмент госзакупок возвращает...

Сегмент госзакупок возвращает себе роль основного драйвера фармрынка

24.06.2024
17:17
По итогам первых пяти месяцев текущего года фармацевтический рынок демонстрирует рост, при этом роль основного драйвера возвращает себе государственный сегмент. Такие данные были представлены в ходе «круглого стола» «Развитие системы государственных закупок. Тренды, риски, новые модели», который организовал «ФВ».
Фото: Григорий Мамонтов

Фармацевтический рынок в целом за январь — май 2024 года показывает рост в 21% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). При этом за этот же период аналитики AlphaRM фиксируют рост государственного сегмента на 25%. Такие данные были представлены на «круглом столе» «ФВ» 20 июня в Москве, в котором приняли участие представители дистрибьюторских и производственных компаний.

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Говоря о новых и ушедших лекарственных препаратах в госсегменте, генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева подчеркнула, что значительного ухода с рынка иностранных компаний аналитики не отмечают.

«Мы видим переименование, передачу прав на регистрационные удостоверения, но глобального ухода компаний с рынка не наблюдаем», — отметила она.

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Главные темы, которые влияют на трансформацию рынка, — инициатива по унификации механизмов преференций для отечественных компаний и рост числа патентных споров.

Как отметил руководитель практики фармацевтики и здравоохранения компании «Пепеляев Групп» Константин Шарловский, интенсивность использования такого механизма, как принудительное лицензирование, возрастает.

В ситуации ограничений для иностранных компаний на госторгах, увеличения количества патентных споров зарубежный бизнес переходит на гибридные модели взаимодействия. Такой тренд отметил генеральный директор компании «Ирвин» Михаил Степанов.

По его словам, причины появления новых моделей бизнеса лежат в большей степени в сфере менеджмента компаний.

На рынке появились успешные кейсы, когда дистрибьюторские компании берут на себя часть классического функционала зарубежных партнеров: логистику, продвижение. Однако это не ограничивает возможности взаимодействия. Российские компании могут также брать на себя решение задач, связанных с организацией клинических исследований, локализацией.

Верхушкой гибридной модели взаимодействия могут стать совместные проекты по производству препаратов, причем не только на территории России.

Подробнее о том, какие гибридные модели взаимодействия производителей с дистрибьюторами приходят на смену классическим, что будет драйвером рынка государственных закупок в 2024 году и кто возглавил TOP3 по объему контрактов по итогам первых пяти месяцев, читайте в «ФВ» № 16.

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