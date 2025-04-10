«Семавик» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»
Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» стал препарат «Семавик» от компании «Герофарм».
Другие рецептурные препараты, ставшие финалистами:
- «Ксарелто» (Bayer);
- «Форсига» (AstraZeneca);
- «Пемброриа» («Биокад»);
- «Эдарби» («Нижфарм»);
- «Конкор» (Merck KGaA);
- «Спинраза» (Biogen);
- «Эликвис» (Pfizer).
В прошлом году победу одержал «Ксарелто» (Bayer).
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
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