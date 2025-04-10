«Семавик» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» стал препарат «Семавик» от компании «Герофарм».

Другие рецептурные препараты, ставшие финалистами:

«Ксарелто» (Bayer);

«Форсига» (AstraZeneca);

«Пемброриа» («Биокад»);

«Эдарби» («Нижфарм»);

«Конкор» (Merck KGaA);

«Спинраза» (Biogen);

«Эликвис» (Pfizer).

В прошлом году победу одержал «Ксарелто» (Bayer).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.