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«Семавик» стал рецептурным...

«Семавик» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
20:33
Стал известен победитель в номинации «Препарат года» подноминации «Рецептурный препарат года» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» стал препарат «Семавик» от компании «Герофарм».

Другие рецептурные препараты, ставшие финалистами:

  • «Ксарелто» (Bayer);
  • «Форсига» (AstraZeneca);
  • «Пемброриа» («Биокад»);
  • «Эдарби» («Нижфарм»);
  • «Конкор» (Merck KGaA);
  • «Спинраза» (Biogen);
  • «Эликвис» (Pfizer).

В прошлом году победу одержал «Ксарелто» (Bayer).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

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