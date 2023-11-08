Сенат США избрал нового главу NIH через два года после отставки последнего директора

Большинство членов Сената США проголосовали за назначение Моники Бертаньоли главой Национальных институтов здравоохранения США (NIH). Пост руководителя организации был вакантным на протяжении двух лет, пишет Washington Post.

Бертаньоли – вторая женщина на должности директора NIH за всю историю существования учреждения. Ранее она возглавляла Национальный институт онкологии США, став первой женщиной на этом посту.

Последним руководителем Национальных институтов был Френсис Коллинз, пребывавший на этой должности в течение 12 лет. Он объявил о своем уходе в отставку в декабре 2021 года на фоне публикации документов, свидетельствующих о выделении NIH финансовых средств на проведение исследований вирусов в уханьской лаборатории.

Байден одобрил кандидатуру Бертаньоли еще в мае текущего года, однако сенатор Берни Сандерс, возглавляющий комитет Сената по вопросам здравоохранения, на протяжении нескольких месяцев препятствовал процедуре назначения нового директора NIH. Тем самым он стремился оказать давление на администрацию президента, заставив ее представить план по снижению цен на лекарственные средства в США.