Сенат США обвинил Pfizer в реализации крупнейшей в истории схемы уклонения от налогов

Члены Демократической партии из Комитета по финансам Сената США обвинили фармацевтическую компанию Pfizer в использовании офшоров для уклонения от налогов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте верхней палаты парламента.

Как отмечается, в 2019 году выручка производителя от продаж на американском рынке составила около 20 млрд долл. Однако фармгигант не отчитался о полученной прибыли, переведя деньги на зарубежные счета, чтобы избежать уплаты многомиллиардных налоговых выплат.

Выяснилось, что подобная практика не была единичной. Компания указала нулевую прибыль от деятельности на территории США в отчетах за 2018 и 2020 годы. Кроме того, демократы заявили, что у Pfizer есть соглашения с властями Сингапура и Пуэрто-Рико, которые освобождают от местных налоговых обязательств.

Комитет усмотрел в этом прямую связь с реформами, принятыми администрацией Дональда Трампа в 2017 году. Законодательные изменения снизили корпоративную ставку с 35 до 21% и предоставили льготные условия налогообложения для зарубежных филиалов американских компаний.

Сенатор Рон Уайден, возглавляющий расследование, назвал действия Pfizer «возможно, крупнейшей схемой уклонения от налогов в истории фармацевтической отрасли». По его словам, за последние шесть лет компания заработала более 364 млрд долл., при этом платит налоги по более низкой ставке, чем обычные американцы (для физических лиц налоговая ставка в США варьируется в зависимости от уровня дохода от 10 до 37%).

Фармгигант не согласился с выводами Сената, утверждая, что за последние три года выплатил более 12,8 млрд долл. налогов в бюджет США. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены Amgen, Bristol Myers Squibb и MSD (Merck&Co. – в США и Канаде).