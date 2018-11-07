Сенатор: необходимо разработать механизм оценки качества лекарств еще на стадии ввода в обращение 

«Это касается не только медикаментов, но и закупок питания в медицинские и другие социальные учреждения — школы, детские сады», — сказала Ольга Ковитиди.

По ее словам, в зону риска попадают самые незащищенные категории граждан — дети, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины и кормящие матери. «Механизм, при котором априори побеждает поставщик, предложивший самую низкую цену, не дает возможности производителям высококачественной продукции с более высокой ценой наладить работу с социальными учреждениями и иными госорганизациями», — подчеркнула сенатор.

«Учитывая, что основным критерием при определении поставщика в соответствии с вышеуказанным законом является именно стоимость лекарственных средств, на выходе мы имеем в учреждениях здравоохранения недорогие препараты в большей части зарубежного производства, которые, как правило, не соответствуют качеству оригинального препарата, и соответственно не оказывают должного влияния на динамику выздоровления пациента, особенно больных онкологическими заболеваниями», — сказала Ольга Ковитиди.

Парламентарий затронула тему оценки качества медицинских изделий и лекарственных препаратов.

«Большую озабоченность вызывают дистанционная продажа лекарственных препаратов через сеть Интернет, продажа лекарств под видом биологически активных добавок, а также через почтовые отправления».

Сенатор предложила разработать механизм оценки качества еще на стадии ввода в обращение: путем формирования перечня лекарственных средств, ввод в обращение которых осуществляется на основании результатов оценки соответствия органами инспекции и на основании результатов испытаний в лабораториях, аккредитованных в национальной системе аккредитации. Нужно также разработать концепцию мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

«Следует интенсифицировать усилия по принятию законодательных норм, ставящих барьер для небезопасной и приводящей к тяжелым последствиям для здоровья деятельности», — подчеркнула сенатор.