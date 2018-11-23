Сенаторы одобрили закон, касающийся ввода лекарств в гражданский оборот

12:05
26 ноября 2018

Елена Сидорова

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Игорь Каграманян | Фото: council.gov.ru

Сенаторы 23 ноября одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения». На эту тему выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян

Согласно документу, из сферы регулирования Федерального закона «О техническом регулировании» исключаются отношения, связанные с обращением лекарственных средств, и устанавливаются в Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения.

В соответствии с документом лекарственные препараты исключаются из процедур декларирования и обязательной сертификации. При этом устанавливается, что перед вводом в гражданский оборот каждой серии (партии) произведенного в РФ лекарственного препарата, за исключением иммунобиологических лекарственных препаратов, его производитель представляет в Росздравнадзор документ, подтверждающий качество лекарственного препарата, и подтверждение о его соответствии требованиям, установленным при его госрегистрации.

Для ввозимых в РФ лекарственных препаратов (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) организация, осуществляющая такой ввоз, представляет в Росздравнадзор сертификат производителя, удостоверяющий соответствие ввозимого лекарственного препарата требованиям фармакопейных статей, и подтверждение его соответствия требованиям, установленным при госрегистрации.

В отношении первых трех серий лекарственного препарата, впервые произведенного в РФ или впервые ввозимого в РФ, Федеральный закон предусматривает дополнительное представление в Росздравнадзор протокола испытания о соответствии серии лекарственного препарата показателям качества, предусмотренного протоколом испытания, проведенного аккредитованным федеральным государственным бюджетным учреждением.

Ввод в гражданский оборот каждой серии или каждой партии иммунобиологического препарата, произведенного в РФ или ввозимого в РФ, осуществляется на основании разрешения, выданного Росздравнадзором, на основании выданного уполномоченными федеральными государственными бюджетными учреждениями заключения о соответствии серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата требованиям, установленным при его госрегистрации.

Депутаты Госдумы приняли закон в третьем чтении 20 ноября. 

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