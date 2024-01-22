Сенаторы попросили Минздрав предоставить расчеты для компенсации акциза на этанол

В Совете Федерации попросили Министерство здравоохранения до конца января предоставить расчеты необходимого объема компенсации затрат производителей в случае введения акциза на фармацевтическую субстанцию этанола.

«Мы третий месяц ждем от вас расчеты: объемы, какие объемы компенсации для производителей и потребителей. Вопрос чрезвычайно важный. Вы знаете, что только в этой части выпадающих доходов консолидированного бюджета составляет около 30 млрд руб., поэтому просьба, даже не вопрос, а предложение, просьба. Сделать в течение января этот расчет, передать [нам]», — сказал первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, обращаясь к замминистра здравоохранения Сергею Глаголеву (цитата по ТАСС).

Главголев в свою очередь отметил, что сейчас предоставляет такие данные в Министерство промышленности и торговли и готов передать их Совету Федерации.

В то же время глава комитета Анатолий Артамонов заявил, что введение акциза на весь этанол не приведет к увеличению стоимости лекарственных препаратов, для производства которых он используется. «Что касается мнения о повышении стоимости лекарственных средств. Это полная ерунда. Даже если бы не компенсировали, а Минфин согласен компенсировать. В стоимости лекарственных средств стоимость спирта занимает ничтожную величину», — пояснил он.

Законопроект о введении акциза на весь этанол, в том числе и фармацевтическую субстанцию спирта этилового разработали в конце 2023 года. Он пока не внесен в Госдуму, но его уже обсудили депутаты и участники рынка. Минздрав и Минпромторг в свою очередь также высказывали опасения на случае внедрения акциза.

Авторы инициативы заявляли, что планируют предусмотреть компенсацию затрат производителей на уплату акциза, чтобы избежать увеличения стоимости препаратов. Но в законопроекте о такой компенсации ничего не сказано.