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Сенаторы попросили Минздрав...

Сенаторы попросили Минздрав предоставить расчеты для компенсации акциза на этанол

22.01.2024
18:55
Маргарита Грошева
Сенаторы просят Минздрав до конца января рассчитать необходимую компенсацию для производителей спирта в случае введения акциза на этанол. По словам сенаторов, эту информацию от министерства жду уже давно. Законопроект о введении акциза разработали еще в конце прошлого года, но каким образом планируют выплачивать компенсацию пока неясно.
Фото: budget.council.gov.ru

В Совете Федерации попросили Министерство здравоохранения до конца января предоставить расчеты необходимого объема компенсации затрат производителей в случае введения акциза на фармацевтическую субстанцию этанола.

«Мы третий месяц ждем от вас расчеты: объемы, какие объемы компенсации для производителей и потребителей. Вопрос чрезвычайно важный. Вы знаете, что только в этой части выпадающих доходов консолидированного бюджета составляет около 30 млрд руб., поэтому просьба, даже не вопрос, а предложение, просьба. Сделать в течение января этот расчет, передать [нам]», — сказал первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, обращаясь к замминистра здравоохранения Сергею Глаголеву (цитата по ТАСС).

Главголев в свою очередь отметил, что сейчас предоставляет такие данные в Министерство промышленности и торговли и готов передать их Совету Федерации.

В то же время глава комитета Анатолий Артамонов заявил, что введение акциза на весь этанол не приведет к увеличению стоимости лекарственных препаратов, для производства которых он используется. «Что касается мнения о повышении стоимости лекарственных средств. Это полная ерунда. Даже если бы не компенсировали, а Минфин согласен компенсировать. В стоимости лекарственных средств стоимость спирта занимает ничтожную величину», — пояснил он.

Законопроект о введении акциза на весь этанол, в том числе и фармацевтическую субстанцию спирта этилового разработали в конце 2023 года. Он пока не внесен в Госдуму, но его уже обсудили депутаты и участники рынка. Минздрав и Минпромторг в свою очередь также высказывали опасения на случае внедрения акциза.

Авторы инициативы заявляли, что планируют предусмотреть компенсацию затрат производителей на уплату акциза, чтобы избежать увеличения стоимости препаратов. Но в законопроекте о такой компенсации ничего не сказано.

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