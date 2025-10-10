Новости
Сергей Глаголев отметил эффективность ИИ в разработке лекарств

10.10.2025
14:13
Отделновостей
Мощности ИИ делают разработку препаратов дешевле и быстрее, считает замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Фото: Изображение создано с использованием технологий искусственного интеллекта

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев отметил эффективность искусственного интеллекта (ИИ) в разработке лекарственных средств, передает ТАСС.

«Сегодняшние мощности искусственного интеллекта по анализу литературы позволяют предсказать примерные точки токсичности, основные риски или, наоборот, преимущества применения того или иного соединения. Конечно, это ускоряет первичный отбор молекул и делает процесс разработки новых лекарственных средств более дешевым и более быстрым», — сказал замминистра.

Также он добавил, что ИИ полезен для оценки и предсказывания свойств молекул на ранних этапах отбора тех соединений, которые потенциально могут стать лекарствами. Кроме того, важным инструментом является прогнозирование структур белков, взаимодействующих с различными ферментами и рецепторами в организме человека.

