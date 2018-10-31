Серию вакцины «ЭнцеВир® Нео детский» изымают из обращения после нежелательных реакций на прививку

15:38
29 октября 2018

Елена Сидорова

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Росздравнадзор принял решение о приостановлении обращения серии Т01 препарата «ЭнцеВир® Нео детский (Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная), суспензия для внутримышечного введения 0,25 мл/доза, ампулы с точкой для вскрытия (10), пачки картонные» производства АО «НПО «Микроген» (филиал в г. Томске «НПО «Вирион»).

Такое решение принято после выявления нежелательных реакций после иммунизации этим препаратом учеников одной из школ города Перми.  После вакцинации у детей отмечалась температура, слабость, головная боль. Как сообщает краевой Минздрав, организована проверка по данному факту, приостановлена вакцинация детей по всему краю.  По предварительным данным, подобные случаи наблюдаются еще в ряде территорий края, сообщили в министерстве.

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