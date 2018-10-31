Серию вакцины «ЭнцеВир® Нео детский» изымают из обращения после нежелательных реакций на прививку

Такое решение принято после выявления нежелательных реакций после иммунизации этим препаратом учеников одной из школ города Перми. После вакцинации у детей отмечалась температура, слабость, головная боль. Как сообщает краевой Минздрав, организована проверка по данному факту, приостановлена вакцинация детей по всему краю. По предварительным данным, подобные случаи наблюдаются еще в ряде территорий края, сообщили в министерстве.