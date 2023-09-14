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Сеть «Аптека от...

Сеть «Аптека от склада» пытаются обанкротить

14.09.2023
13:05
Артем Косенок
Руслан Мавлиханов
Производитель БАД «Курортмедсервис» подал иск о банкротстве против ООО «Годовалов». Компания управляет крупной аптечной сетью «Аптека от склада». Ранее «Курортмедсервис» взыскал с ООО «Годовалов» около 12 млн руб. компенсации за незаконное использование его товарных знаков.
Фото: Ринат Васбеев

Производитель биологически активных добавок «Курортмедсервис» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов». Компания управляет крупной аптечной сетью «Аптека от склада» и дистрибьютором лекарств. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующую информацию в картотеке арбитражных дел. К производству заявление еще не принято. Детали иска в картотеке не раскрываются.

Ранее «Курортмедсервис» неоднократно взыскивал с «Годовалова» компенсацию за незаконное использование его товарных знаков — продажу добавок с названиями, похожими на бренды производителя. Суммарно за все эти годы суд взыскал около 12 млн руб.

В профильных чатах ранее появилась информация о том, что сеть «Аптека от склада» начала постепенно сокращать свое присутствие, якобы закрывая нерентабельные точки. Сокращение аптек отмечают и аналитики — в AlphaRM на запрос «ФВ» рассказали, что самое большое закрытие точек сети приходилось на май — июнь. Тогда закрылось порядка 40 аптек. «ФВ» направил сети запрос.

Также, как пишет РБК, «Годовалов» может получить иск о банкротстве от производителя медизделий «Еврокэп». О намерении обратиться в суд компания предупредила 12 сентября, следует из базы Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц. «Годовалов» задолжал «Еврокэп» 1,6 млн руб. по договорам поставок.

Всего в 2023 году управляющее «Аптекой от склада» и дистрибьюцией лекарств юрлицо стало ответчиком по 143 делам на общую сумму более 1,5 млрд руб. В числе крупнейших кредиторов компании — Сбербанк. Как сообщил РБК источник, сейчас банк ищет покупателя на бизнес компании среди крупных аптечных сетей. В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что заинтересованы в «поиске вариантов урегулирования задолженности».

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