Штрафы за навязывание платных услуг предложили увеличить до 1 млн рублей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 924770-8, которым предлагается внести изменения в статьи 3.5 КоАП РФ (Административный штраф) и 14.8 КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей).

Авторы документа предлагают увеличить штрафы за навязывание платных товаров и услуг:

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — с 2—4 тыс. до 100—300 тыс. руб.;

для юридических лиц — с 20—40 тыс. до 250 тыс.—1 млн руб.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для предупреждения нарушений прав потребителей при покупке товаров без обязательных условий приобретения дополнительной продукции за отдельную плату. Документ также призван не допустить навязывания допуслуг продавцом путем манипулирования информацией, злоупотребления доверием, а также использованием агрессивных методов маркетинга.

Число нарушений ст. 16 «Закона о защите прав потребителей» увеличилось с 1109 нарушений в 2020 году до 4132 в 2024-м. По данным ВЦИОМ на ноябрь 2023 года, 43% опрошенных россиян замечали, что положенные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) услуги пытаются оказать платно.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В апреле президент подписал закон, которым запрещается навязывание дополнительных товаров за отдельную плату. Документом также утвержден срок, в который потребителю должны вернуть деньги за товары и услуги, проданные ему без его согласия. Эксперт рассказал «ФВ», попадут ли аптеки под действие закона за доппродажу.