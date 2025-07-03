Шведские ученые создали таблетки для похудения без побочных эффектов для сердца и желудка

Ученые из шведской биотехнологической компании Atrogi AB, Каролинского института и Стокгольмского университета создали новый пероральный препарат для лечения диабета 2-го типа и ожирения, который не вызывает побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Лекарство успешно завершило I фазу плацебоконтролируемых клинических испытаний, в котором участвовали 48 здоровых человек и 25 диабетиков. Пациенты хорошо переносили его ежедневный прием в течение месяца. Все нежелательные реакции протекали в легкой и умеренной формах. Серьезное осложнение возникло только у одного пациента с заболеванием сердца, диагностированным до начала исследований.

Разработка, названная «соединение 15», воздействует на бета-2-адренергические рецепторы (β2AR), стимулируя тем самым поглощение глюкозы из крови и сжигание жиров. Это имитирует эффект физических упражнений и позволяет снижать уровень сахара естественным путем. Как следствие, центры голода и сытости в мозге остаются не затронуты, а организм не испытывает проблем с пищеварением.

Поскольку β2AR находятся в различных мышечных тканях, активация этих рецепторов может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе: учащать ритм, повышать артериальное давление и увеличивать толщину стенок органа. Более десяти лет шли поиски способа запускать каскад метаболических процессов в мышцах без угрозы для сердца. «Соединение 15» стало первым препаратом, которому это удалось.

Его механизм кардинально отличается от агонистов глюкагоноподобного пептида-1, приобретших широкую известность в мире. Представители этого класса лекарств, такие как семаглутид («Оземпик», «Wegovy») и лираглутид («Виктоза», «Саксенда»), действуют как гормон, подавляющий аппетит и замедляющий опорожнение желудка. Однако их применение может приводить к желудочно-кишечным расстройствам и потере мышечной массы.

Atrogi AB планирует вскоре начать II фазу испытаний для оценки эффективности своей разработки.