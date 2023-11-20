Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Швейцарская Acino будет...

Швейцарская Acino будет работать в России под брендом «Алцея»

20.11.2023
19:05
Артем Косенок
Швейцарская Acino выделила российское подразделение в самостоятельный бизнес. Компания начнет работать под новым брендом «Алцея».
Фото: katemangostar/Freepik

Международная фармацевтическая группа Acino International выделила российское подразделение в самостоятельный бизнес. Компания начнет работать под новым брендом «Алцея», сообщили «ФВ» в ее пресс-службе.

Acino работает в России с 2015 года. Все бренды, представленные в стране, останутся в портфеле компании «Алцея». Также изменения не затронут логистические цепочки.

В портфель компании входит 21 бренд в категориях женского здоровья, проктологии и урологии; 80% продуктов из портфеля собственных препаратов компании «Алцея» производятся в России.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.