Швейцарская Acino будет работать в России под брендом «Алцея»

Международная фармацевтическая группа Acino International выделила российское подразделение в самостоятельный бизнес. Компания начнет работать под новым брендом «Алцея», сообщили «ФВ» в ее пресс-службе.

Acino работает в России с 2015 года. Все бренды, представленные в стране, останутся в портфеле компании «Алцея». Также изменения не затронут логистические цепочки.

В портфель компании входит 21 бренд в категориях женского здоровья, проктологии и урологии; 80% продуктов из портфеля собственных препаратов компании «Алцея» производятся в России.