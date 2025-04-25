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Систему МДЛП интегрируют...

Систему МДЛП интегрируют с системой мониторинга северного завоза

25.04.2025
17:18
Дина Коблова
Система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) теперь будет напрямую взаимодействовать с ФГИС северного завоза, передавая данные о лекарствах, участниках рынка и госзакупках, постановление об этом утвердило правительство. Документом также вносятся изменения в структуру подсистем ФГИС мониторинга северного завоза.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло изменения в некоторые акты, касающиеся системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) мониторинга северного завоза. Соответствующее постановление № 553 от 24.04.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, вносятся изменения в структуру подсистем ФГИС мониторинга северного завоза, положение о которой правительство утвердило в апреле 2024 года (постановление № 331 от 19.03.2024). Вместо трех подсистем («общедоступная информация», «личный кабинет» и «статистика») введено 5 новых подсистем:

  • «Общедоступная информация о северном завозе (портал)».
  • «Администрирование».
  • «Информационная безопасность».
  • «Интеграция».
  • «Личный кабинет».

Еще расширен состав информации в системе, добавлены новые категории данных.

Изменения также вносятся в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». В пункт о том, с какими информационными системами взаимодействует система МДЛП, добавляется пункт о ФГИС мониторинга северного завоза. В приложение № 1 к положению добавляется пункт о передаче данных об обороте лекарств на территориях северного завоза (реквизиты контрактов, сведения о препаратах и участниках).

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