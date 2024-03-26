Правительство утвердило положение о системе мониторинга северного завоза

Правительство утвердило положение о Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) мониторинга северного завоза. Новая система должна будет обеспечить централизованное планирование северного завоза и своевременно выявлять риски сбоя поставок тех или иных грузов, включая лекарства и медизделия. Соответствующее постановление № 331 от 19.03.2024 вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Система будет формировать, собирать и анализировать информацию, вести учет и маркировку грузов, мониторинг их движения, а также выявлять риски возникновения сбоев и вести учет стратегических запасов товаров. ФГИС также поможет автоматизировать сбор статистической информации и построить оптимальные по продолжительности и стоимости логистические маршруты доставки важных товаров.

Новый электронный ресурс интегрируют с единой информационной системой в сфере закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и рядом других цифровых платформ.

Планируется, что ФГИС будет вводиться в эксплуатацию поэтапно с 2024 по 2026 год.

Закон «О северном завозе», создающий правовые и организационные основы северного завоза, был принят в августе 2023 года, который вступает в силу с 1 апреля 2024 года. В ноябре правительство утвердило список территорий для северного завоза — в перечень были включены отдаленные поселения в 21 регионе.

В декабре того же года правительство утвердило перечень грузов для приоритетных поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. В список вошли семь категорий товаров, в том числе лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.

В феврале 2024 года правительство установило правила формирования тарифов на поставку грузов для регионов северного завоза. Субъекты будут вправе устанавливать свои тарифы в случае, если регулирование надбавок, цен, тарифов не осуществляется федеральными органами власти.