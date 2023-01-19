Следователи назвали причину взрыва на фармзаводе «Синтез» в Кургане

Следственный комитет по Курганской области назвал причину взрыва на фармацевтическом заводе «Синтез». ЧП произошло из-за нарушения требований промышленной безопасности, допущенного начальником цеха одного из производств, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уголовное дело, возбужденное ранее в отношении начальника цеха (ч.1 ст.217 УК РФ) завершено. Следственный комитет по региону направил дело в суд для рассмотрения по существу.

«ФВ» направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать выводы СКР.

ЧП произошло 29 апреля 2022 года на участке цеха № 4 ПАО «Синтез». В результате взрыва здание завода было повреждено. Один человек пострадал. Как пояснили «ФВ» в пресс-службе «Синтеза», в момент происшествия рабочий день закончился, и большая часть работников покинула территорию завода, а пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс.