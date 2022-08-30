Следователя приговорили к шести годам колонии за получение взятки от владельцев аптеки
Мещанский райсуд Москвы приговорил к шести годам колонии строгого режима следователя за взятку от владельцев ООО «Своя аптека». Он вымогал у фармацевтов 5 млн руб., однако те не смогли найти нужную сумму и обратились в ФСБ.
Мещанский райсуд вынес приговор старшему следователю по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Денису Иванову. Его признали виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и дали шесть лет колонии строгого режима, пишет «Коммерсантъ». При этом суд не стал налагать на подсудимого штраф, но лишил его звания.
В декабре 2020 года в ООО «Своя аптека» правоохранители провели контрольную закупку препаратов «Лирика» и «Тропикамид», относящихся к психотропным веществам. Оказалось, что их отпускали без рецепта. В отношении владельцев аптеки было возбуждено уголовное дело по факту «незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенного группой лиц по предварительному сговору» (ст. 234 УК РФ).
Расследование дела было поручено Денису Иванову. Как выяснило следствие, он потребовал от владельцев ООО «Своя аптека» 5 млн руб. за непривлечение их к ответственности. Фармацевты не смогли собрать всю сумму и обратились в ФСБ, после чего Иванов был арестован.
Защита осужденного заявила, что их клиент пока не решил, будет ли обжаловать приговор.
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