Следователя приговорили к шести годам колонии за получение взятки от владельцев аптеки

Мещанский райсуд вынес приговор старшему следователю по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Денису Иванову. Его признали виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и дали шесть лет колонии строгого режима, пишет «Коммерсантъ». При этом суд не стал налагать на подсудимого штраф, но лишил его звания.

В декабре 2020 года в ООО «Своя аптека» правоохранители провели контрольную закупку препаратов «Лирика» и «Тропикамид», относящихся к психотропным веществам. Оказалось, что их отпускали без рецепта. В отношении владельцев аптеки было возбуждено уголовное дело по факту «незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенного группой лиц по предварительному сговору» (ст. 234 УК РФ).

Расследование дела было поручено Денису Иванову. Как выяснило следствие, он потребовал от владельцев ООО «Своя аптека» 5 млн руб. за непривлечение их к ответственности. Фармацевты не смогли собрать всю сумму и обратились в ФСБ, после чего Иванов был арестован.

Защита осужденного заявила, что их клиент пока не решил, будет ли обжаловать приговор.