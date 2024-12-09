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Следствие завершило расследование...

Следствие завершило расследование дела о злоупотреблении в лекарственном обеспечении

09.12.2024
15:53
Ринат Васбеев
Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в сфере лекарственного обеспечения. Более 6 тыс. упаковок препарата на сумму свыше 19 млн руб. остались невостребованными и были списаны после истечения срока годности.
Фото: vladimir.sledcom.ru

Следователи Владимирской области завершили расследование уголовного дела в сфере лекарственного обеспечения. Бывшей чиновнице одного из учреждений, подведомственных региональному минздраву, предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая, в целях освоения федеральных бюджетных средств проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», организовала закупку лекарственного препарата. Она проигнорировала наличие значительных остатков на складе и низкий темп расходования. В результате более 6 тыс. упаковок препарата на сумму свыше 19 млн руб. остались невостребованными и были списаны после истечения срока годности. Из опубликованных на сайте СКР материалов следует, что речь идет о препарате дабигатрана этексилат.

В рамках расследования следователи допросили сотрудников и руководство учреждения, провели выемки и обыск на складе. Обвиняемая признала свою вину.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли более 20 сотрудников системы здравоохранения региона. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

В марте генпрокурор Игорь Краснов на коллегии Генпрокуратуры с участием президента заявил, что во Владимирской и Орловской областях лекарства для льготников не поступали в аптеки, а хранились на складах. Впоследствии дефицитные препараты уничтожили из-за истечения сроков годности. Ущерб составил более 70 млн руб., рассказал генпрокурор.

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