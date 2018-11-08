Sobi приобретает у AstraZeneca американские права на препарат Synagis

15:49
13 ноября 2018

Илья Дугин

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Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca («АстраЗенека») объявила о продаже шведской компании Swedish Orphan Biovitrum (Sobi ) («Сведиш Орфан Биовитрум; Соби») коммерческих прав в США на препарат для лечения легочных инфекций у младенцев Synagis, сообщает Reuters.

Около 130 сотрудников AstraZeneca получат работу в шведской компании.  

Для AstraZeneca это еще один шаг по оптимизации бизнеса, которая включает и продажу непрофильных активов. Вырученные средства планируется направить на разработку новых препаратов, в частности противоопухолевых.  

Неделей ранее AstraZeneca продала небольшой швейцарской компании права на три препарата для лечения респираторных заболеваний за 350 млн долл.

По условиям сделки с AstraZeneca шведская компания получит право участвовать в прибылях и убытках AstraZeneca в США в отношении экспериментального препарата для лечения РВС-вируса MEDI8897, который AstraZeneca разрабатывает совместно с французской Sanofi («Санофи»).   

AstraZeneca получит в виде авансового платежа 1,5 млрд долл., из которых 500 млн долл. – акциями Sobi (8%).   

Кроме того, компании причитаются и поэтапные платежи, в т.ч. до 470 млн долл. в зависимости от продаж Synagis, 175 млн долл. в случае направления заявки в FDA по препарату MEDI8897, а также другие платежи на сумму до 170 млн долл., связанные с продвижением нового препарата.  

Компании
Sanofi
AstraZeneca

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