Sobi приобретает у AstraZeneca американские права на препарат Synagis

Около 130 сотрудников AstraZeneca получат работу в шведской компании.

Для AstraZeneca это еще один шаг по оптимизации бизнеса, которая включает и продажу непрофильных активов. Вырученные средства планируется направить на разработку новых препаратов, в частности противоопухолевых.

Неделей ранее AstraZeneca продала небольшой швейцарской компании права на три препарата для лечения респираторных заболеваний за 350 млн долл.

По условиям сделки с AstraZeneca шведская компания получит право участвовать в прибылях и убытках AstraZeneca в США в отношении экспериментального препарата для лечения РВС-вируса MEDI8897, который AstraZeneca разрабатывает совместно с французской Sanofi («Санофи»).

AstraZeneca получит в виде авансового платежа 1,5 млрд долл., из которых 500 млн долл. – акциями Sobi (8%).

Кроме того, компании причитаются и поэтапные платежи, в т.ч. до 470 млн долл. в зависимости от продаж Synagis, 175 млн долл. в случае направления заявки в FDA по препарату MEDI8897, а также другие платежи на сумму до 170 млн долл., связанные с продвижением нового препарата.