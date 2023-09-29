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Соблюдение требований к...

Соблюдение требований к ввозу БМКП предложили вывести из-под госконтроля

29.09.2023
10:41
Артем Косенок
Соблюдение требований к ввозу в Россию биомедицинских клеточных продуктов может перестать быть предметом госконтроля в сфере обращения таких товаров. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Соблюдение требований к ввозу в Россию биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) может перестать быть предметом госконтроля в сфере обращения таких товаров. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Документ разработало Министерство здравоохранения.

Документ вносит изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения БМКП, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1062 от 30.06.2021, в части приведения его в соответствие с требованиями закона № 466-ФЗ, которым исключается ввоз БМКП как этап их обращения. В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

В пояснительной записке к документу говорится, что в отношении международного опыта регулирования клеточных продуктов правом ЕС предусмотрено понятие «Передовые терапевтические медицинские продукты». Они включают в себя три категории продуктов: генные терапевтические, продукты тканевой инженерии и терапевтические, созданные на основе соматических клеток. При этом понятие последних аналогично понятию лекарственных препаратов на основе соматических клеток.

В США особенности правового статуса БМКП приравнивают их к лекарственным средствам (реже — к медизделиям) или к материалам для трансплантации с определенными особенностями, обусловленными их природой. Таким образом, БМКП как самостоятельный объект правового регулирования в США и ЕАЭС отсутствует.

Учитывая изложенное, регулирование БМКП как самостоятельный вид регулирования в международной практике отсутствует и встроено в общую систему регулирования медицинской продукции, в первую очередь — регулирование лекарственных средств, отмечается в пояснительной записке.

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