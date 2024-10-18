Сочетание электропорации с семаглутидом позволило отказаться от инсулинотерапии

Метод лечения сахарного диабета 2-го типа, сочетающий процедуру ReCET с применением препарата семаглутид, позволил 86% испытуемых полностью отказаться от инсулинотерапии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные на Конгрессе по гастроэнтерологии и смежным областям медицины UEG Week 2024.

ReCET (Re-Cellularization via Electroporation Therapy) – это экспериментальная терапия, направленная на улучшение чувствительности организма к собственному инсулину при диабете 2-го типа. Она основана на применении метода электропорации, посредством которого воздействуют на клетки двенадцатиперстной кишки пациентов с целью «перезагрузить метаболическую операционную систему» и улучшить таким образом контроль уровня сахара в крови, говорится на сайте компании-разработчика Endogenex.

В исследовании приняли участие 14 пациентов в возрасте от 28 до 75 лет с сахарным диабетом 2 типа и индексом массы тела от 24 до 40 кг/м² (≥ 25 кг/м² – избыточный вес, ≥ 30 кг/м² – ожирение). Каждый из них прошел процедуру ReCET, находясь в глубокой седации. В течение 2 недель после терапии методом электропорации испытуемые придерживались исключительно жидкой диеты, а затем приступали к курсу лечения семаглутидом с постепенным увеличением дозировки до 1 мг в неделю.

На контрольных осмотрах через полгода и год исследователи отметили, что 12 из 14 испытуемых (86%) смогли полностью отказаться от инсулиновых инъекций. Эффект сохранился по прошествии двух лет. У всех участников показатели гликированного гемоглобина (HbA1c) стабильно оставались ниже 7,5% (< 5,7% – норма, 7—7,5% – удовлетворительный уровень, субкомпенсация).

По словам ведущего автора исследования, в отличие от медикаментозной терапии, требующей регулярного приема лекарств, ReCET проводится однократно, что решает проблему приверженности лечению. Он также добавил, что метод электропорации воздействует на первопричину заболевания.

Указывается, что в настоящее время проводится более масштабное рандомизированное исследование EMINENT-2 для подтверждения полученных результатов.