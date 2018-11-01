«Социальная аптека» продолжает скупать аптечные сети в Ростовской области

В 2015 г. ГК, развивающая бренд «Социальная аптека», приобрела 26 аптек сети «Нектар», а летом этого года – несколько аптек «Панацея-Фарм» .

Собственниками потребительского кооператива фармацевтов (ПКФ) «Юг-Фарма» называют бывших владельцев ростовской сети «ТриФарма», которая в 2007 г. продала 31 аптеку федеральному игроку «36,6». ПКФ «Юг-Фарма» был зарегистрирован в 2015 г., основной вид деятельности – исследование конъюнктуры рынка. Медицинский представитель одной из зарубежных фармацевтических компаний рассказал «ФВ» на условиях анонимности, что в последнее время реализация только его препарата в ростовских аптеках «Юг-Фарма» «просела» примерно на 20%, так что решение о продаже бизнеса не стало сюрпризом.

В начале ноября «ФВ» стало известно о том, что донские «Социальные аптеки» вместе с пермской «Планетой Здоровья» и нижегородским «Максавитом» намерены создать новую фармацевтическую ассоциацию для заключения прямых контрактов с производителями.