Сотрудница J&J подала в суд на компанию за расточительство средств

Сотрудница Johnson & Johnson (J&J) Энн Левандовски подала в суд на компанию, обвинив ее в оплате рецептурных препаратов в рамках корпоративной медицинской страховки по завышенных ценам. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно иску, рассматриваемому в федеральном суде штата Нью-Джерси, по плану медстрахования компания выплатила более 10 тыс. долл. за препарат от рассеянного склероза, который стоит всего 40 долл. в аптеках. Утверждается, что J&J осуществляла халатное управление программой по представлению льгот на лекарственные средства, отпускаемые по рецепту. Это привело к растрате миллионов долларов из-за увеличенной стоимости затрат на препараты, страховых взносов, франшиз (т.е. оговоренной суммы, в пределах которой страхователь возмещает убытки самостоятельно), дополнительных выплат в рамках страховых программ и снижению заработных плат.

Левандовски также заявила, что компания нарушила свои фидуциарные обязательства по ответственному расходованию средств на медстрахование. Сотрудница J&J дополнительно запросила статус коллективного иска для вовлечения других работников в судебное разбирательство.

Американские работодатели сталкиваются все с более весомым риском несоблюдения нормативно-правовых требований из-за ненадлежащего управления ежегодными расходами на медстрахование. Как пишет Bloomberg, некоторые крупные компании и профсоюзы подавали ранее в суд на поставщиков медицинских услуг вследствие нарушения фидуциарных обязательств. Однако дело против J&J, возможно, станет первым, в рамках которого сотрудник судится по этому обвинению с известным производителем препаратов.