Сотрудница аптеки с подельниками сбывала в Самарской области сильнодействующие вещества

Трое жителей Самарского региона предстанут перед судом за сбыт сильнодействующих веществ, совершенный организованной группой. Региональное УМВД сообщило о завершении расследования уголовного дела о незаконном сбыте сильнодействующих веществ (ч.3 ст.234 УК РФ). Дело будет рассматривать Промышленный райсуд Самары.

Полицейские задержали подозреваемых в январе за сбыт 14 капсул, а также двух флаконов сильнодействующих веществ, запрещенных к свободной продаже. Они действовали в составе организованной группы.

В ходе обысков у задержанных изъяты 4,5 кг сильнодействующих веществ.

По данным следствия, один из организаторов преступной группы поставлял сильнодействующие вещества из Москвы в Самарскую область. Другая задержанная, работая в аптеке, с помощью своего сожителя сбывала сильнодействующие вещества без рецепта.