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Сотрудница аптеки с...

Сотрудница аптеки с подельниками сбывала в Самарской области сильнодействующие вещества

13.12.2023
18:56
Артем Косенок
В Самарской области перед судом предстанет сотрудница аптеки и два ее подельника, сбывавшие сильнодействующие вещества без рецепта. Всего у них было изъято более 4,5 кг продукции.
Фото: 63.мвд.рф

Трое жителей Самарского региона предстанут перед судом за сбыт сильнодействующих веществ, совершенный организованной группой. Региональное УМВД сообщило о завершении расследования уголовного дела о незаконном сбыте сильнодействующих веществ (ч.3 ст.234 УК РФ). Дело будет рассматривать Промышленный райсуд Самары.

Полицейские задержали подозреваемых в январе за сбыт 14 капсул, а также двух флаконов сильнодействующих веществ, запрещенных к свободной продаже. Они действовали в составе организованной группы.

В ходе обысков у задержанных изъяты 4,5 кг сильнодействующих веществ. 

По данным следствия, один из организаторов преступной группы поставлял сильнодействующие вещества из Москвы в Самарскую область. Другая задержанная, работая в аптеке, с помощью своего сожителя сбывала сильнодействующие вещества без рецепта.

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