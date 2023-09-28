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Совет ЕЭК унифицировал...

Совет ЕЭК унифицировал правила маркировки лекарств

28.09.2023
14:32
Артем Косенок
ЕАЭС унифицирует правила маркировки лекарств и ряда других товаров. Согласно принятым документам, государства — члены союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории.
Фото: Артем Косенок

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об установлении унифицированных правил маркировки лекарственных препаратов и другой продукции в государствах ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно принятым документам, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. Уведомлять об этом ЕЭК нужно будет не позднее чем за шесть месяцев до начала таких мероприятий.

Таким образом во всех случаях в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями. При этом из-за особенностей системы маркировки препаратов в Киргизии Совет ЕЭК предусмотрел изъятие, позволяющее применять требования к средству идентификации, отличные от принятого решения. Кроме того, Совет ЕЭК учел отсутствие намерений у отдельных стран вводить маркировку на текущем этапе. В отношении лекарств – это Армения.

Благодаря этим договоренностям удастся создать условия для беспрепятственного движения товаров по территории ЕАЭС и предотвратить возникновение барьеров на внутреннем рынке, говорится в сообщении.

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