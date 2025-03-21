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Совет ЕЭК утвердил...

Совет ЕЭК утвердил изменения в требования к инструкциям по применению лекарств и ОХЛП

21.03.2025
15:35
Дина Коблова
Совет ЕЭК утвердил изменения в требования к инструкциям по медицинскому применению лекарств и общей характеристике лекарственных препаратов (ОХЛП) от 2016 года. Теперь допускается корректировка ОХЛП с одобрения уполномоченных органов или заявителя, а сроки внесения изменений сокращены с 180 до 120 рабочих дней. Также введены новые требования к форматам документов и детализации информации в разделах ОХЛП.
Фото: 123rf.com

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил решение № 18 от 21.02.2025 «О внесении изменений в требования к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и общей характеристике лекарственного препарата для медицинского применения».

Требования к инструкции по применению лекарств и ОХЛП, о которых идет речь, утверждены решением Совета ЕЭК № 88 от 03.11.2016. Допускается изменение содержания ОХЛП с одобрения уполномоченных органов государств-членов или заявителя при внесении изменений в регистрационное досье в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы.

Общая характеристика лекарств размещается в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств, также допускается ее размещение на официальном сайте уполномоченного органа государства — члена ЕАЭС.

В текущей редакции требований указано, что информация в ОХЛП должна быть четкой и лаконичной. В изменениях добавлено, что проекты ОХЛП и листка-вкладыша (ЛВ) должны представляться в формате PDF с распознанным текстом, еще допускается представление в формате Word.

Изменяются сроки внесения изменения в ОХЛП и ЛВ воспроизведенного препарата: с 180 календарных дней до 120 рабочих дней.

Кроме того, в обновленном документе добавлены более детальные требования к каждому разделу, включая указания по представлению информации о дозировке, лекарственной форме, качественном и количественном составе, клинических данных, взаимодействиях и других аспектах.

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