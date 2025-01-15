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Совладелец «Фармстандарта» приобрел...

Совладелец «Фармстандарта» приобрел непрофильный актив

15.01.2025
17:07
Дина Коблова
Совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин купил непрофильный актив — Котласский химзавод в Архангельской области. Предприятие выпускает лакокрасочные материалы для пищевой консервной тары, поставляет химические реагенты нефтегазодобывающим компаниям и продукты для дорожного строительства.
Фото: 123rf.com

Совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин приобрел Котласский химзавод в Архангельской области, на котором производятся реагенты для нефтегазовой индустрии и лакокрасочные материалы, на данные из ЕГРЮЛ обратил внимание «Коммерсантъ».

В декабре 2024 года принадлежащая Харитонину международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» получила более 99% в ООО «КХЗ-Менеджмент» (владеет 100% акций предприятия). В собственность компании также перешла связанная с заводом торговая компания «КХЗ-Сервис». Ранее «КХЗ-Менеджмент» владела Ирина Доброхотова, а «КХЗ-Сервис» — Павел Ахмадеев.

Котласский химзавод был построен в 1978 году как одно из подразделений Котласского целлюлозно-бумажного производства. Изначально на предприятии производили фенол. В 1992 году завод приватизировали, и продуктовая линейка расширилась. Сейчас предприятие выпускает лакокрасочные материалы для пищевой консервной тары, поставляет химические реагенты нефтегазодобывающим компаниям и продукты для дорожного строительства.

В феврале 2023 года Харитонин завершил сделку по приобретению ООО «Кама» у банка «Траст». Итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб. В июле прошлого года актив был продан за 47 млрд руб. крупнейшему в мире производителю фанеры «Свеза».

Какими непрофильными активами обладают владельцы фармбизнеса, читайте в подборке «ФВ» «Не фармой единой».

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