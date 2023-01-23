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Спрос на персонал...

Спрос на персонал в медицине и фармацевтике сократился за год на 10%

23.01.2023
15:27
Наталья Маскина

Рынок труда в здравоохранении показал отрицательную динамику спроса на персонал в прошедшем году, выяснили рекрутеры. Лидером по приросту вакансий за год стала сфера строительства.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Количество вакансий в медицине и фармацевтике в 2022 году сократилось на 10% по отношению к предыдущему году, подсчитали аналитики исследовательского центра SuperJob. В сравнении с динамикой вакансий в других сферах ситуация на рынке труда в здравоохранении выглядит более стабильной.

Провальным с точки зрения спроса на персонал год был для рынка страхования (число вакансий снизилось на 80%) и банковской сферы (-51%). Эти отрасли пострадали от санкций в первую очередь. В большом минусе оказались также сфера управления персоналом (-40%), наука и образование (-40%).

В то же время пять отраслей показали положительную динамику количества вакансий по итогам 2023 года. Наибольший прирост предложений о найме наблюдался в таких сферах, как: строительство (+20%), продажи (+15%), закупки (+8%), логистика (+3%) и маркетинг (+2%).

Для маркетинговой сферы подобная динамика крайне незначительна, отмечается в исследовании. Спрос в этом сегменте рынка труда сильно снизился в ковидный период.

Средние рыночные зарплатные предложения работодателей (в номинальном выражении без учета инфляции) растут. Темпы прироста чуть ниже, чем в прошлом году, но остаются значительными, указывают авторы исследования.

Рынок медицины и фармацевтики не вошел в TOP7 по темпам прироста зарплат за год, представленный SuperJob.

Первое место в списке занимает сфера IT — динамика зарплат выглядит в этом сегменте наиболее впечатляющей: +15% за год. Самый большой годовой прирост в относительном выражении наблюдался в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли на четверть.

На втором месте по темпу прироста зарплат по итогам 2022 года — строительная отрасль (+12,5%). На третьем — промышленная сфера (+11,6%).

Динамика количества вакансий в России

Сфера деятельности

Динамика вакансий, %

Строительство, проектирование, недвижимость

+20

Продажи

+15

Закупки, снабжение

+8

Транспорт, логистика, склад, ВЭД

+5

Маркетинг, реклама, PR

+3

Промышленность, производство

-4

Медицина, фармацевтика

-10

Бухгалтерия, финансы, аудит

-16

Административная работа, секретариат, АХО

-18

Туризм, гостиницы, общественное питание

-20

IT, интернет, связь, телекоммуникации

-25

Консалтинг, стратегическое развитие

-33

Юриспруденция

-35

Наука, образование, повышение квалификации

-40

Кадры, управление персоналом

-40

Банки, инвестиции, лизинг

-51

Страхование

-80

Источник: SuperJob

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