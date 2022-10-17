«Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«РФПИ создал такую виртуальную фарма-кампанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт «Спутник» более чем на 1,3 млрд долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта «Спутника», — отметил Дмитриев.

В декабре 2021 года стало известно, что Россия заняла пятое место в мире по выпуску и экспорту вакцин от COVID-19, ее доля составила менее 3%.

В феврале 2022 года Федеральная таможенная служба сообщала, что экспорт вакцин из страны по итогам 2021 года составил 1,42 млрд долл. и продолжает увеличиваться. В 2020 году их было вывезено на 72 млн долл., при этом вакцины против коронавируса не экспортировались.

По данным RNC Pharma, экспортные поставки лекарственных препаратов из России по итогам 2021 года поставили абсолютный исторический рекорд — как в отношении объемных показателей, так и в части динамики. Обеспечивался он практически исключительно за счет поставок вакцин, общий объем экспорта которых в прошлом году составил 78,4 млрд руб. Относительно результатов 2020 года рублевый объем поставок вырос почти в 21 раз. Динамику определяли вакцины для профилактики COVID-19, отмечали аналитики.