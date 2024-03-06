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Сроки внесения сведений...

Сроки внесения сведений в ЕГИСЗ сократят с 1 сентября

06.03.2024
18:45
Коблова Дина
Сроки внесения сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) сократят с 1 сентября текущего года, это закреплено в соответствующем Постановлении Правительства РФ № 261 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года № 140».
Фото: DilokaStudio/Freepik
С 1 сентября сроки внесения сведений в ЕГИСЗ сократят, информацию нужно будет предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий. Также у Федерального казначейства появится доступ к информации об аптеках, построенных за счет федерального бюджета.

Сейчас информация предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня получения актуализированных данных от медорганизаций, а, согласно новым изменениям, ее будут предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий.

Также, согласно документу, Федеральное казначейство получит доступ к информации о зданиях и строениях больниц и аптек, построенных за счет федерального бюджета, за счет интеграции ЕГИСЗ с ГИС «Управление».

Инициатором изменений выступило Министерство здравоохранения. Документ действует до 1 марта 2028 года.

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