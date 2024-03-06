Сроки внесения сведений в ЕГИСЗ сократят с 1 сентября

С 1 сентября сроки внесения сведений в ЕГИСЗ сократят, информацию нужно будет предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий. Также у Федерального казначейства появится доступ к информации об аптеках, построенных за счет федерального бюджета.

Сейчас информация предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня получения актуализированных данных от медорганизаций, а, согласно новым изменениям, ее будут предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий.

Также, согласно документу, Федеральное казначейство получит доступ к информации о зданиях и строениях больниц и аптек, построенных за счет федерального бюджета, за счет интеграции ЕГИСЗ с ГИС «Управление».

Инициатором изменений выступило Министерство здравоохранения. Документ действует до 1 марта 2028 года.