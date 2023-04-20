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Stada стала компанией...

Stada стала компанией года по поставкам в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»

20.04.2023
19:44
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Компания года по поставкам в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу по итогам 2022 года одержала компания Stada. 

Другие финалисты подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор»

  • «Биннофарм»
  • «Велфарм»
  • «Гротекс»
  • NovoNordisk

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

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