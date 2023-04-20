Stada стала компанией года по поставкам в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»

В подноминации «Компания года по поставкам в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу по итогам 2022 года одержала компания Stada.

Другие финалисты подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор»

«Биннофарм»

«Велфарм»

«Гротекс»

NovoNordisk

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.