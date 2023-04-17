Стали известны компании — финалисты номинации «Динамика года» «Платиновой унции»
Оргкомитетом XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» названы финалисты в категории «Динамика года» по поставкам в государственный и коммерческий сектора. На победу в каждой из подноминаций претендуют по пять компаний.
В шорт-лист по поставкам в коммерческий сектор вошли следующие компании*:
- «Биннофарм»
- «Велфарм»
- «Гротекс»
- NovoNordisk
- Stada
По поставкам в государственный сектор пятерка компаний-финалистов выглядит так*:
- AstraZeneca
- «Вертекс»
- «Генериум»
- Novartis
- «Р-Фарм»
В категории «Динамика года» также определяются победители по подкатегориям «Препарат года в государственном секторе», «Препарат года в розничном сегменте».
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, ведущих отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний. При голосовании экспертное жюри ориентируется на данные, предоставленные аналитическими компаниями IQVIA, DSM Group, AlphaRM, RNC Pharma и IpsosHealthcare.
Награждение победителей «Платиновой унции» состоится 20 апреля.
Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
Подробная информация о «Платиновой унции», а также о возможности участия в церемонии награждения на сайте uncia.ru.
* В алфавитном порядке.
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