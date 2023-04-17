Стали известны компании — финалисты номинации «Динамика года» «Платиновой унции»

В шорт-лист по поставкам в коммерческий сектор вошли следующие компании*:

«Биннофарм»

«Велфарм»

«Гротекс»

NovoNordisk

Stada



По поставкам в государственный сектор пятерка компаний-финалистов выглядит так*:

AstraZeneca

«Вертекс»

«Генериум»

Novartis

«Р-Фарм»

В категории «Динамика года» также определяются победители по подкатегориям «Препарат года в государственном секторе», «Препарат года в розничном сегменте».

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, ведущих отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний. При голосовании экспертное жюри ориентируется на данные, предоставленные аналитическими компаниями IQVIA, DSM Group, AlphaRM, RNC Pharma и IpsosHealthcare.

Награждение победителей «Платиновой унции» состоится 20 апреля.

Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

Подробная информация о «Платиновой унции», а также о возможности участия в церемонии награждения на сайте uncia.ru.

* В алфавитном порядке.