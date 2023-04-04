Стали известны номинанты «Платиновой унции» среди федеральных и региональных АС

Впервые федеральные и региональные аптечные сети номинируются отдельно. Разделение номинации позволит объективно оценить не только деятельность крупных аптечных сетей федерального значения, но и успехи и влияние на рынок регионального бизнеса.

В шорт-лист номинации федеральных АС по итогам 2022 года вошли: «Апрель» (Краснодар), «Имплозия» (Самара), «Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва), «Планета здоровья» (Пермь) и «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» (Москва).

Годом ранее сети «Апрель», «Неофарм»/«Аптеки Столички», «Планета здоровья» и «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» номинировались на победу в единой тогда категории «Аптечная сеть года». Первенствовала по итогам 2021 года «Ригла».

Пятерка претендентов на победу среди региональных сетей выглядит так: «Здоров.ру» (Москва), «Монастырев РФ» (Владивосток), «Невис» (Санкт-Петербург), «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону), «Эдельвейс» (Кемерово).

Номинации «Федеральная аптечная сеть» и «Региональная аптечная сеть» входят в категорию «Компания года». В категории также номинируются «Крупнейшие производители ЛС», «Нишевые и специализированные производители ЛС», «Дистрибьюторы ЛС», «E-commerce».

Победители «Платиновой унции» определяются голосованием экспертного совета. В него входят представители научной общественности, авторитетных отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 20 апреля. Тема торжественного вечера: «ДНК. Генетика фармрынка: от селекции до генной инженерии». Церемония награждения победителей конкурса образно говорит о молекуле ДНК, в которой хранятся 23 пары хромосом.

Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.

* Компании в алфавитном порядке.