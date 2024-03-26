Стали известны первые итоги эксперимента по работе мобильных аптек

Как будет проходить тестирование

В марте три субъекта России — Краснодарский край, Красноярский край и Республики Хакасия — тестируют модель реализации лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов. Такое поручение аптечным сетям в регионе дали территориальные органы Росздравнадзора.

О том, как организован процесс, «ФВ» рассказали в «Губернских аптеках» (Красноярский кр.). В течение недели, с 11 по 17 марта, предприятие организовывало выездную торговлю лекарственными препаратами в населенные пункты, где сейчас нет ни аптечных организаций, ни ФАП с лицензией на фармдеятельность. Такое решение было принято по итогам совещания с территориальным органом Росздравнадзора, рассказала управляющая краевой аптечной сетью предприятия Людмила Губина.

По ее словам, регламентирующей базы пока нет, модель будет «обкатана» на примере трех субъектов. Выбранные территории отличаются друг от друга по средней численности жителей населенных пунктов, куда поедут мобильные аптеки: в Краснодарском крае это 1,5 тыс. человек, в Красноярском — 123 человека, в Хакасии — 119 человек.

Территориальное управление Росздравнадзора по Красноярскому краю предоставило презентацию с рекомендациями по тестированию проекта: какое оснащение должно быть у автомобиля, какие лекарственные препараты можно реализовывать в пункте и его модель работы (прикрепляется к базовой аптеке, выезжает в точку назначения, маршрут).

Аптечному предприятию необходимо заполнить таблицу по итогам тестирования работы пунктов. «Нашей задачей было организовать работу и провести мониторинг: сколько времени занимает дорога, стоянка автомобиля, оценить затраты на автомобиль, ГСМ, зарплату, товарный остаток. И предоставить отчет по выручке: что покупали люди, в чем спрос был неудовлетворен, чего мы не учли. Мы должны продавать не менее минимального ассортимента для таких моделей работы, а это очень узкий перечень, и только безрецептурные препараты», — пояснила Губина.

После получения результатов в Госдуме будет приниматься решение, быть этому проекту или нет. Но потребность в нем огромная, уверена Губина. «В Красноярском крае 40% ФАП не осуществляют реализацию лекарственных препаратов. Кроме того, много сел и деревень, где нет аптек и ФАП», — резюмировала она.

«ФВ» отправил запрос в Росздравнадзор, чтобы уточнить детали реализации проекта и логику выбора регионов.

Минздрав оценивает риски

В Минздраве с осторожностью оценивают перспективы развития пилота по передвижным аптекам.

Условия хранения лекарственных препаратов являются ключевым критерием, указал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья по вопросам лекарственного обеспечения. Он рассказал, что Минздрав изучал в лабораторных условиях влияние низких и высоких температур на лекарства, и допускать нарушение условий хранения медикаментов нельзя. «Поэтому мы считаем, что формат пилота может быть рассмотрен, но с очень жесткими условиями для недопущения изменения качества лекарственных препаратов», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что надо понимать, насколько это будет экономически эффективно, целесообразно, и не исключил возможности «выйти на другие решения». «Мы уже предварительно обсуждали с вами. Надо понимать, какие это могут быть решения, как их реализовать. Но доступность, конечно, надо улучшать, и для нашей страны это актуальная проблема», — сказал Мурашко.

Вопрос о запуске пилотного проекта будет обсуждаться на следующей сессии Госдумы, сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев в ходе 22-го Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью». Он рассказал, что передвижные пункты будут закреплены как структурные подразделения аптек готовых лекарственных форм. Они смогут работать в тех населенных пунктах, где нет стационарной аптеки или ФАП.

«Передвижные аптеки не смогут встать на трассе и перехватывать дачников, они должны работать исключительно внутри населенного пункта, в котором действительно нет стационарного учреждения — ФАП или участковой больницы. Это будет отслеживаться с помощью системы ГЛОНАСС», — отметил Нифантьев. Передвижным аптечным пунктам не обязательно работать там целый день, добавил он. По утвержденному маршруту одна аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.

Евгений Нифантьев: «Это не супервыгодный проект, но очень важный с точки зрения лекарственной доступности. Спрос будет канализирован в часы работы, заказы можно будет принимать через «горячую линию».

Готовы ли аптеки работать в труднодоступных селах

Об итогах недельного эксперимента в Красноярском крае Губина рассказала «ФВ». В регионе работало два передвижных пункта, за день они проезжали 280 км, работая в двух-трех населенных пунктах примерно по три часа, около шести часов при этом было потрачено на дорогу. «По условиям эксперимента мы не могли продавать рецептурные препараты, но фиксировали спрос на них, — отметила Губина. — Были и населенные пункты, где за два часа не пришло ни одного покупателя. Мы связываем это с недостаточной информированностью населения».

Средний товарооборот в день составил 15 тыс. руб. — это 35 чеков. Губина добавила, что передвижные аптеки — убыточный, но востребованный вид деятельности. «Участникам пилотного проекта будет необходимо субсидирование. У нас есть два автомобиля, оснащенных климат-контролем, холодильным оборудованием и витринами, но для работы в регионе нужно пять машин», — сказала она.

Средний товарооборот в день составил 15 тыс. руб. — это 35 чеков.

Мобильные аптеки в труднодоступных районах Ставропольского края готова запускать и сеть «Вита плюс», сообщил ее директор Жан Гончаров. В крае около 140 труднодоступных сел: передвижной пункт, проезжая 350 км в день, может обслуживать три-пять населенных пунктов. «Мы выступаем за то, чтобы регион, наравне с другими, включили в эксперимент. Это социальная история, и в нее готовы инвестировать свои средства ряд предпринимателей, которым небезразлично лекарственное обеспечение жителей», — отметил он.

Гончаров добавил, что, хотя эта работа убыточна, передвижные пункты — самый оптимальный вариант. Если законодательно не ограничивать аптеки продажей безрецептурного ассортимента, спрос на такую помощь возрастет.

Без субсидирования со стороны государства, предоставления налоговых льгот передвижные аптеки останутся редкостью в стране, даже после запуска пилотного проекта, уверен председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик.

«Минздрав говорит о том, что для перемещения лекарств необходимо создать идеальные условия. Но надо учитывать, что обеспечение температурных режимов, влажности, регулярная проверка работы оборудования в лабораториях — это серьезные инвестиции, которые невозможно даже частично окупить, учитывая число покупок и средний чек в удаленных селах», — резюмирует он.